Аваков: Нацгвардія має бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національна гвардія України має бути готова взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану деокупації. Про це заявив міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 14 грудня, під час військової ради Нацгвардії, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.