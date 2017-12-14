Аваков: Нацгвардія має бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національна гвардія України має бути готова взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану деокупації. Про це заявив міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 14 грудня, під час військової ради Нацгвардії, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"Нацгвардія, як і інші правоохоронні органи, завжди будуть поза політикою. Її завдання охороняти права і свободи громадян, забезпечувати публічний порядок та припиняти незаконну діяльність. Вони також повинні бути готові взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану по деокупації", - заявив А.Аваков.
Міністр підкреслив, що пріоритетом для міністерства залишається розбудова всіх органів системи МВС.
"Нашим пріоритетом залишається розбудова Нацгвардії - матеріально-технічна та професійна. Велика кількість проектів спрямована саме на це", - зазначив він.
А.Аваков нагадав, що в держбюджет на наступний рік заклали кошти не лише на грошове забезпечення. "У наступному році ми маємо дати ще близько тисячі квартир, щоб за три-чотири роки вивести чергу на нуль", - сказав він.
Перший заступник міністра Сергій Яровий наголосив, що силами НГУ забезпечили безпеку близько 80 тисяч заходів. Однак, перший заступник міністра додав, що проблеми існують і не потрібно на них закривати очі, необхідно вчитися на кожній помилці.
"Ми маємо деякі проблеми і прорахунки. І ми повинні враховувати кожну помилку і вчитися на ній. Треба приймати рішення оперативно, на місцях і не боятися брати на себе відповідальність. А також керівник повинен взаємодіяти зі своїми підлеглими, щоб забезпечувати порядок не лише на вулиці, але і в колективі", - сказав він.
Нагадаємо, наступного тижня ВР планує розглянути закон про деокупацію.