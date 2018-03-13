Аваков акцентировал на создании Службы финрасследований
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков акцентировал на создании Службы финансовых расследований, поскольку полиция, как и другие правоохранительные органы, не должна расследовать экономические преступления. Об этом он сказал на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
"Мы создали в Нацполиции новый Департамент защиты экономики. Но в течение длительного срока я дискутирую и настаиваю на том, что полиция, как и другие правоохранительные органы, не должна заниматься расследованиями экономических преступлений. Речь идет не о том, чтобы создать новую службу финансовых расследований - это аналитический орган, главное оружие которого - анализ ситуации, что происходит", - сказал Аваков.
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Министр отметил, что большую проблему для бизнеса составляют экономические преступления, с которыми бороться силовыми методами почти невозможно.
Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что создание Службы финансовых расследований затягивается, а без ее работы ограничивается функционирование всей системы.