Аваков наголосив на створенні Служби фінрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив на створенні Служби фінансових розслідувань, оскільки поліція, як й інші правоохоронні органи, не повинна розслідувати економічні злочини. Про це він сьогодні сказав на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.
“Ми створили у Нацполіції новий Департамент захисту економіки. Але протягом тривалого терміну я дискутую і наполягаю на тому, що поліція, як і інші правоохоронні органи, не повинна займатися розслідуваннями економічних злочинів. Мова йде не про те, щоб створити нову службу фінансових розслідувань — це аналітичний орган, головна зброя якого — аналіз ситуації, що відбувається”, — сказав Аваков.
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Міністр наголосив, що велику проблему для бізнесу становлять економічні злочини, з якими боротися силовими методами майже не можливо.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що створення Служби фінансових розслідувань затягується, а без її роботи обмежується функціонування всієї системи.