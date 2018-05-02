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Аудиторы установили, что коммунальные стоматклиники тратят 1,5 грн на пациента

Киев • УНН

 • 15651 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Фактически 90% ассигнований, выделяемых на коммунальные стоматологические клиники в двух областях Украины в 2015-2017 годах, шли на зарплату врачей и только 6% — на приобретение медикаментов, пломб и других расходных материалов для лечения пациентов. В расчете на одного пациента это составляет 1-1,5 гривны, передает УНН со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Аудиторы установили, что коммунальные стоматклиники тратят 1,5 грн на пациента

“Аудиторы Счетной палаты проверили эффективность использования медицинской субвенции на общие и специализированные стоматологические поликлиники во Львовской и Ровенской областях в 2015-2017 годах (соответственно 103,9 и 38,5 млн грн). Аудит показал, что гарантированные государством бесплатные стоматологические услуги не предоставлялись населению. Фактически 90% ассигнований шли на оплату труда персонала поликлиник и только 6% — на приобретение медикаментов, пломбировочных и других расходных материалов. Размер этих расходов в расчете на одного пациента составлял 1-1,5 гривны”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Счетной палате, цель государством не достигнута. Программа о предоставлении гражданам гарантированной государством бесплатной медицинской помощи в сфере стоматологии априори не могла быть выполнена из-за заведомо несовершенного объема финансирования. Расходы из местных бюджетов обеих областей определялись по остаточному принципу. Поэтому, львовские коммунальные стоматологи профинансированы в прошлом году на 77%, ровенские — на 73%.

При этом отмечается, что в Ровенской городской стоматологической поликлинике, которая получила средства медицинской субвенции из государственного бюджета, брали с украинцев благотворительные взносы.

В Счетной палате отметили, что благотворительные взносы от физических и юридических лиц фактически стали скрытой формой предоставления платных стоматологических услуг и прямым свидетельством необеспечения бесплатными услугами населения. Государство, по сути, бессознательно создало предпосылки для зарабатывания средств посторонними лицами, использующими персонал и материально-техническую базу стоматологических поликлиник, финансируемых государством.

Добавим, всего в Украине насчитывается около 2 тыс. коммунальных стоматологических поликлиник.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что украинские больницы находятся в ужасном состоянии.

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