Аудиторы установили, что коммунальные стоматклиники тратят 1,5 грн на пациента

“Аудиторы Счетной палаты проверили эффективность использования медицинской субвенции на общие и специализированные стоматологические поликлиники во Львовской и Ровенской областях в 2015-2017 годах (соответственно 103,9 и 38,5 млн грн). Аудит показал, что гарантированные государством бесплатные стоматологические услуги не предоставлялись населению. Фактически 90% ассигнований шли на оплату труда персонала поликлиник и только 6% — на приобретение медикаментов, пломбировочных и других расходных материалов. Размер этих расходов в расчете на одного пациента составлял 1-1,5 гривны”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Счетной палате, цель государством не достигнута. Программа о предоставлении гражданам гарантированной государством бесплатной медицинской помощи в сфере стоматологии априори не могла быть выполнена из-за заведомо несовершенного объема финансирования. Расходы из местных бюджетов обеих областей определялись по остаточному принципу. Поэтому, львовские коммунальные стоматологи профинансированы в прошлом году на 77%, ровенские — на 73%.

При этом отмечается, что в Ровенской городской стоматологической поликлинике, которая получила средства медицинской субвенции из государственного бюджета, брали с украинцев благотворительные взносы.

В Счетной палате отметили, что благотворительные взносы от физических и юридических лиц фактически стали скрытой формой предоставления платных стоматологических услуг и прямым свидетельством необеспечения бесплатными услугами населения. Государство, по сути, бессознательно создало предпосылки для зарабатывания средств посторонними лицами, использующими персонал и материально-техническую базу стоматологических поликлиник, финансируемых государством.

Добавим, всего в Украине насчитывается около 2 тыс. коммунальных стоматологических поликлиник.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что украинские больницы находятся в ужасном состоянии.