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Аудитори встановили, що комунальні стоматклініки витрачають 1,5 грн на пацієнта

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Фактично 90% асигнувань, які виділялися на комунальні стоматологічні клініки у двох областях України у 2015-2017 роках, йшли на зарплату лікарів і лише 6% – на придбання медикаментів, пломб та інших витратних матеріалів для лікування пацієнтів. У розрахунку на одного пацієнта це становить 1–1,5 гривні, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Аудитори встановили, що комунальні стоматклініки витрачають 1,5 грн на пацієнта

“Аудитори Рахункової палати перевірили ефективність використання медичної субвенції на загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки у Львівській і Рівненській областях у 2015–2017 роках (відповідно 103,9 та 38,5 млн грн). Аудит засвідчив, що гарантовані державою безкоштовні стоматологічні послуги не надавалися населенню. Фактично 90 % асигнувань йшли на оплату праці персоналу поліклінік і лише 6% — на придбання медикаментів, пломбувальних та інших витратних матеріалів. Розмір цих видатків у розрахунку на одного пацієнта становив 1–1,5 гривні”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважили у Рахунковій палаті, мета державою не досягнута. Програма про надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги у сфері стоматології апріорі не могла бути виконана через завідомо недосконалий обсяг фінансування. Видатки з місцевих бюджетів обох областей визначалися за залишковим принципом. Тому, львівські комунальні стоматологи профінансовані минулого року на 77 %, рівненські — на 73%.

При цьому зазначається, що у Рівненській міській стоматологічній поліклініці, яка отримала кошти медичної субвенції з державного бюджету, брали з українців благодійні внески.

У Рахунковій палаті наголосили, що благодійні внески від фізичних і юридичних осіб фактично стали прихованою формою надання платних стоматологічних послуг і прямим свідченням незабезпечення безкоштовними послугами населення. Держава, по суті, несвідомо створила передумови для заробляння коштів сторонніми особами, які використовують персонал і матеріально-технічну базу стоматологічних поліклінік, що фінансуються державою.

Додамо, всього в Україні нараховується близько 2 тис. комунальних стоматологічних поліклінік.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що українські лікарні перебувають у жахливому стані.

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