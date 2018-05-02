Аудитори встановили, що комунальні стоматклініки витрачають 1,5 грн на пацієнта

КИЇВ. 2 травня. УНН. Фактично 90% асигнувань, які виділялися на комунальні стоматологічні клініки у двох областях України у 2015-2017 роках, йшли на зарплату лікарів і лише 6% – на придбання медикаментів, пломб та інших витратних матеріалів для лікування пацієнтів. У розрахунку на одного пацієнта це становить 1–1,5 гривні, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.