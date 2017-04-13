Атомные электростанции в Украине за сутки произвели 263,23 млн кВт-ч электроэнергии

13 апреля на атомных станциях Украины в работе пребывают 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 57-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 10-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 12-ы сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 13 апреля 2017 года составляет 300 МВт. С балансовыми ограничениями работал энергоблок ЗАЭС-2 - 76%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 10,48 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 12 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 260,98 млн кВт-ч электроэнергии.

Также Кабинет министров Украины выделил 137,5 млн грн населению из зоны наблюдения АЭС.