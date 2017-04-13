Атомні електростанції в Україні за добу виробили 263,23 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. АЕС України за добу 12 квітня виробили 263,23 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
13 квітня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 57-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 10-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 12-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 400 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 13 квітня 2017 року становить 300 МВт. З балансовими обмеженнями працював енергоблок ЗАЕС-2 ‒ 76%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 10,48 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН 12 квітня, АЕС України за добу виробили 260,98 млн кВт-г електроенергії.
Також Кабінет міністрів України виділив 137,5 млн грн населенню із зони спостереження АЕС.