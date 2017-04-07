Атомные электростанции Украины за сутки произвели 255,54 млн кВт-ч электроэнергии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40821 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102439 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156814 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116592 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104264 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107072 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103568 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153692 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Атомные электростанции Украины за сутки произвели 255,54 млн кВт-ч электроэнергии

Атомные электростанции Украины за сутки произвели 255,54 млн кВт-ч электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 15495 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. 6 апреля атомными станциями Украины произведено 255,54 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Сегодня, 7 апреля, на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 51 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 4 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - : сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 800 МВт, ХАЭС - 1 710 МВт.

Балансовые ограничения по состоянию на 6:00 7 апреля 2017 года составляет 770 МВт. С балансовыми ограничениями работали такие энергоблоки: ЗАЭС-2 - 76%, ЮУАЭС-2 - 89%, ХАЭС-1 - 75%.

Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, 5 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что возобновление работы приостановленных ТЭС возможно в середине мая.

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