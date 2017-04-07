Атомные электростанции Украины за сутки произвели 255,54 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 7 апреля, на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 51 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 4 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - : сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 800 МВт, ХАЭС - 1 710 МВт.



Балансовые ограничения по состоянию на 6:00 7 апреля 2017 года составляет 770 МВт. С балансовыми ограничениями работали такие энергоблоки: ЗАЭС-2 - 76%, ЮУАЭС-2 - 89%, ХАЭС-1 - 75%.

Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, 5 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что возобновление работы приостановленных ТЭС возможно в середине мая.