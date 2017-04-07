Атомні електростанції України за добу виробили 255,54 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. 6 квітня атомними станціями України вироблено 255,54 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
Сьогодні, 7 квітня, на атомних станціях України в роботі знаходяться 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 51-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 4-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 6-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 800 МВт, ХАЕС – 1 710 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 7 квітня 2017 року становить 770 МВт. З балансовими обмеженнями працювали такі енергоблоки: ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЮУАЕС-2 ‒ 89%, ХАЕС-1 ‒ 75%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 17,3 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН, 5 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відновлення роботи призупинених ТЕС ймовірне в середині травня.