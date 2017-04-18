Атомные электростанции Украины за сутки произвели 238,53млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. АЭС Украины за сутки 17 апреля произведено 238,53 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
18 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 62-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 15-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 17-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 045 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 1 880 МВт.
Балансовые ограничения по состоянию на 6:00 18 апреля 2017 составляет 1055 МВт. С балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЗАЭС-1 - 65%, ЗАЭС-2 - 76%, ЗАЭС-5 - 80%.
Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 35,14 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 14 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 266,17 млн кВт-ч электроэнергии.
Также Президент Украины Петр Порошенко назначил пожизненные стипендии пожарным, которые тушили ЧАЭС.