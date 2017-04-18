Атомні електростанції України за добу виробили 238,53 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. АЕС України за добу 17 квітня вироблено 238,53 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
18 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 62-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 15-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 17-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 045 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 1 880 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 18 квітня 2017 року становить 1 055 МВт. З балансовими обмеженнями працювали енергоблоки ЗАЕС-1 ‒ 65%, ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЗАЕС-5 ‒ 80%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 35,14 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН 14 квітня, АЕС України за добу виробили 266,17 млн кВт-г електроенергії.
Також Президент України Петро Порошенко призначив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС.