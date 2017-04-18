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Атомні електростанції України за добу виробили 238,53 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 75138 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. АЕС України за добу 17 квітня вироблено 238,53 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому". 

18 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 62-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 15-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 17-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 045 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 1 880 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 18 квітня 2017 року становить 1 055 МВт. З балансовими обмеженнями працювали енергоблоки ЗАЕС-1 ‒ 65%, ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЗАЕС-5 ‒ 80%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 35,14 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 14 квітня, АЕС України за добу виробили 266,17 млн кВт-г електроенергії.

Також Президент України Петро Порошенко призначив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС.

 

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