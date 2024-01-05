"АТЕШ" заявили про присутствие своих агентов в морской пехоте россиян

Партизаны в Крыму заявили о своём присутствие в рядах российских морских пехотинцев. Сообщается что их агенты есть в 810 бригаде морской пехоты города Севастополя. Об этом они смело заявили на своей странице в телеграм, передаёт УНН.

Наши агенты больше года работают в одном из самых боеспособных подразделении ВС рф в Крыму — 810 бригаде морской пехоты. За это время мы провели десятки успешных диверсионных действий и передали множество информации. Мы пережили проверки фсб, не дав себя обнаружить... Некоторое время назад нам удалось расширить свое присутствие в подразделении. – сказано в публикации.

Детали

В качестве доказательств они опубликовали данные про графики дежурств в части, и другие внутренние документы российских военных.

Партизаны отметили, что мобилизация украинцев и крымских татар действует против оккупантов, тк ряды партизан постоянно расширяются.

"АТЕШ" сообщили, что к их движению присоеденились и украинские коллаборанты, которые осознали свою ошибку, и пытаются исправить это действиями на поле партизан.