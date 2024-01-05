"АТЕШ" заявили про присутність своїх агентів у морській піхоті росіян

Партизани в Криму заявили про свою присутність у лавах російських морських піхотинців. Повідомляється, що їхні агенти є у 810 бригаді морської піхоти міста Севастополя. Про це вони сміливо заявили на своїй сторінці в телеграм, передає УНН.

Наші агенти понад рік працюють в одному з найбільш боєздатних підрозділів ЗС рф у Криму - 810 бригаді морської піхоти. За цей час ми провели десятки успішних диверсійних дій і передали безліч інформації. Ми пережили перевірки фсб, не давши себе виявити... Деякий час тому нам вдалося розширити свою присутність у підрозділі. - ідеться в публікації.

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В якості доказів вони опублікували дані про графіки чергувань у частині та інші внутрішні документи російських військових.

Партизани зазначили, що мобілізація українців і кримських татар діє проти окупантів, бо лави партизанів постійно розширюються.

"АТЕШ" повідомили, що до їхнього руху долучилися й українські колаборанти, які усвідомили свою помилку, і намагаються виправити це діями на полі партизанів.