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АТБ — самый дорогой украинский бренд в ритейле, и вошел в ТОП-5 самых дорогих брендов Украины

АТБ — самый дорогой украинский бренд в ритейле, и вошел в ТОП-5 самых дорогих брендов Украины

Киев  •  УНН

 • 93079 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Бренд национальной сети магазинов-дискаунтеров АТБ — самый дорогой в украинской ритейл-отрасли. Также АТБ вошел в пятерку самых дорогих брендов Украины. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Топ-100 украинских брендов» издания об инвестициях InVenture.

Бренд АТБ, под которым работают корпорация и сеть магазинов-дискаунтеров украинских бизнесменов Геннадия Буткевича, Виктора Карачуна и Евгения Ермакова, вырос в цене за прошедшее с 2019 года время более чем на 47% до  247 млн долл.

Стоимость самых дорогих брендов в сфере украинского ритейла

Данные: InVenture, графика — редакции.

“Рейтинг составлен на основе данных и расчетов исследовательской компании MPP Consulting. За прошедший кризисный год общая стоимость первой сотни украинских брендов увеличилась на 1,4%, и сейчас составляет  6,2 млрд долл.”, — отмечают составители рейтинга.

В то же время для сотни самых дорогих брендов Украины из отрасли ритейла не набралось даже на Топ-10 — всего 8 операторов розничных сетей вошли в список самых дорогих украинских брендов.

АТБ — несомненный лидер отрасли по капитализации бренда. Следующие за ним сети “Эпицентр” и “Сильпо” расположились во второй двадцатке рейтинга на 23 и 24 местах соответственно, а бренд сети “Фора”, потеряв почти 6% стоимости, занял 36 место в сотне самых дорогих украинских брендов. Даже сумма стоимости брендов этих сетей ниже капитализации бренда АТБ.

Сеть Novus смогла увеличить стоимость бренда на 28%, но это обеспечило ей место лишь в пятой десятке сотни самых дорогих брендов Украины — на 42-й позиции. Стоимость брендов сетей “ЭКО Маркет” и “Велика Кишеня” понесли наиболее ощутимые потери в отрасли — “минус” 20% и “минус” 25,38% соответственно. Как следствие они замыкают отраслевой рейтинг по стоимости брендов, а в общей сотне самых дорогих украинских брендов расположились в 9-й десятке.

Благодаря лидерам отрасли, в том числе АТБ, ритейл показал рост средней капитализации брендов на треть, хотя отдельные заметные участники рынка и сдают свои позиции: “Лидерами падения стали представители ритейла. В частности, „Велика Кишеня“ и „ЭКО маркет“ (снижение соответственно на 16 и 11 пунктов). Первая из торговых сетей потеряла позиции за счет укрепления Novus, а „ЭКО маркет“ теснят из ниши „магазин у дома“ лидеры отрасли „АТБ“. Но надо отметить, что в целом отрасль увеличила стоимость своих брендов на треть, за счет лидеров”.

ТОП-5 самых дорогих украинских брендов

АТБ стал единственным сетевым ритейлером, которому удалось создать один из самых дорогих украинских брендов и ворваться на топовые позиции: “Максимальное количество мест в рейтинге Топ-100 брендов Украины 2020 года занимают бренды, которые ассоциируются с продуктами питания, переработкой молока и производством алкоголя, пива и безалкогольных напитков. Каждое второе название в первой сотне — из этих секторов. Далее следуют ритейл, фармацевтическое производство, топливо и энергетика, хозтовары. Наименьшее представительство имеют логистика, финансовые и телекоммуникационные услуги и ювелирная отрасль”, — отметили составители рейтинга.

АТБ становится одним из мощнейших флагманов украинской экономики, а ранее сеть уже произвела революцию в представлении о ней: АТБ занял первое место среди отечественных компаний по объемам прибыли, вытеснив оттуда многолетних неизменных лидеров — ресурсно-сырьевые государственные монополии.

По результатам работы в 2020 году группа компаний “АТБ”, включающая предприятия в сфере производства и продажи продуктов питания, розничной торговли, управления активами, обновила собственный исторический рекорд по объему уплаченных налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 15,8 млрд грн — это на 26% больше, чем в 2019 году. А компания “АТБ-Маркет”, входящая в корпорацию “АТБ” и управляющая сетью национального масштаба более чем из 1 200 магазинов-дискаунтеров, по итогам 2020 года возглавила отраслевой рейтинг налогоплательщиков среди компаний розничной торговли и вошла в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины. Также корпорация “АТБ” признана крупнейшим внутренним инвестором: ее инвестиции в национальную экономику Украины составляют 12 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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