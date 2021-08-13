АТБ — найдорожчий український бренд в ритейлі, та увійшов в ТОП-5 найдорожчих брендів України

Бренд АТБ, під яким працюють корпорація і мережа магазинів-дискаунтерів українських бізнесменів Геннадія Буткевича, Віктора Карачуна та Євгена Єрмакова, виріс в ціні за минулий з 2019 року час більш ніж на 47% до 247 млн дол.

Вартість найдорожчих брендів у сфері українського рітейлу

Дані: InVenture, графіка - редакції.

"Рейтинг складений на основі даних і розрахунків дослідницької компанії MPP Consulting. За минулий кризовий рік загальна вартість першої сотні українських брендів збільшилася на 1,4%, і зараз становить 6,2 млрд дол.", - відзначають укладачі рейтингу.

У той же час для сотні найдорожчих брендів України з галузі рітейлу не набрав навіть на Топ-10 - всього 8 операторів роздрібних мереж увійшли в список найдорожчих українських брендів.

АТБ - безсумнівний лідер галузі за капіталізацією бренду. Наступні за ним мережі "Епіцентр" і "Сільпо" розташувалися в другій двадцятці рейтингу на 23 і 24 місцях відповідно, а бренд мережі "Фора", втративши майже 6% вартості, зайняв 36 місце в сотні найдорожчих українських брендів. Навіть сума вартості брендів цих мереж нижче капіталізації бренду АТБ.

Мережа Novus змогла збільшити вартість бренду на 28%, але це забезпечило їй місце лише в п'ятій десятці сотні найдорожчих брендів України - на 42-й позиції. Вартість брендів мереж "ЕКО Маркет" і "Велика Кишеня" понесли найбільш відчутних втрат в галузі - "мінус" 20% і "мінус" 25,38% відповідно. Як наслідок вони замикають галузевий рейтинг за вартістю брендів, а в загальній сотні найдорожчих українських брендів розташувалися в 9-й десятці.

Завдяки лідерам галузі, в тому числі АТБ, ритейл показав зростання середньої капіталізації брендів на третину, хоча окремі помітні учасники ринку і здають свої позиції: "Лідерами падіння стали представники рітейлу. Зокрема, "Велика Кишеня" і "ЕКО маркет" (зниження відповідно на 16 і 11 пунктів). Перша з торгових мереж втратила позиції за рахунок зміцнення Novus, а "ЕКО маркет" тіснять з ніші "магазин біля будинку" лідери галузі "АТБ". Але треба зазначити, що в цілому галузь збільшила вартість своїх брендів на третину, за рахунок лідерів".

ТОП-5 найдорожчих українських брендів

АТБ став єдиним мережевим рітейлером, якому вдалося створити один з найдорожчих українських брендів і увірватися на топові позиції: "Максимальна кількість місць в рейтингу Топ-100 брендів України 2020 року займають бренди, які асоціюються з продуктами харчування, переробкою молока і виробництвом алкоголю, пива і безалкогольних напоїв. Кожне друге назва в першій сотні - з цих секторів. Далі йдуть ритейл, фармацевтичне виробництво, паливо і енергетика, господарчі товари. Найменше представництво мають логістика, фінансові та телекомунікаційні послуги та ювелірна галузь", - відзначили укладачі рейтингу.

АТБ стає одним з найпотужніших флагманів української економіки, а раніше мережу вже зробила революцію в поданні про неї: АТБ посів перше місце серед вітчизняних компаній за обсягами прибутку, витіснивши звідти багаторічних незмінних лідерів - ресурсно-сировинні державні монополії.

За результатами роботи в 2020 році група компаній "АТБ", що включає підприємства в сфері виробництва та продажу продуктів харчування, роздрібної торгівлі, управління активами, оновила власний історичний рекорд за обсягом сплачених податків і зборів до бюджетів різних рівнів, досягнувши позначки в 15,8 млрд грн - це на 26% більше, ніж в 2019 році. А компанія "АТБ-Маркет", що входить в корпорацію "АТБ" і управляє мережею національного масштабу більш ніж из 1 200 магазинів-дискаунтерів, за підсумками 2020 очолила галузевий рейтинг платників податків серед компаній роздрібної торгівлі і увійшла в топ-15 найбільших платників податків України. Також корпорація "АТБ" визнана найбільшим внутрішнім інвестором: її інвестиції в національну економіку України становлять 12 млрд грн.