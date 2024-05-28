Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

В российской белгородской области на объездной дороге загорелась военная техника. Как пишет Astra, колонну, вероятно, атаковал украинский беспилотник, передает УНН.

Детали

По данным Astra, военная техника загорелась на объездной дороге в Короче.

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"Сообщается, что колонну атаковал украинский БПЛА, по другой версии военный тягач, который перевозил танк, столкнулся на дороге с другим автомобилем", - говорится в сообщении.

О пострадавших сведений нет. Информация не подтверждена.