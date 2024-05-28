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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 16:44  •  10595 просмотра

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По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.

В российской белгородской области на объездной дороге загорелась военная техника. Как пишет Astra, колонну, вероятно, атаковал украинский беспилотник, передает УНН.

Детали

По данным Astra, военная техника загорелась на объездной дороге в Короче.

Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ22 мая 2024, 14:15 • 19159 просмотров

"Сообщается, что колонну атаковал украинский БПЛА, по другой версии военный тягач, который перевозил танк, столкнулся на дороге с другим автомобилем", - говорится в сообщении.

О пострадавших сведений нет. Информация не подтверждена.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.

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