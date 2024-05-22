Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

российские самолеты уронили еще два ФАБ на белгородскую область за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

По данным Astra, 21 мая ФАБ-250 нашли в Шебекино. В этот же день еще одну неустановленную авиабомбу нашли в поле недалеко от села Нечаево. В обоих случаях никто не пострадал.

4 мая российский самолет сбросил на белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены.

На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

Таким образом, за последние 3 месяца рф сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 55 ФАБ. еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут размещать в "днр", выяснила ASTRA.

Власти рф предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение — "нештатным сходом боеприпасов".