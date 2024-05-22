Армія рф продовжує "бомбити" бєлгородщину: за добу "скинули" ще два ФАБ
Київ • УНН
російські літаки загубили ще дві авіабомби в бєлгородській області. За останні три місяці рф скинула на свої регіони та окуповані території України 55 ФАБ.
російські літаки упустили ще два ФАБ на бєлгородську область за добу. Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерело, передає УНН.
Деталі
За даними Astra, 21 травня ФАБ-250 знайшли у Шебекіному. Цього ж дня ще одну невстановлену авіабомбу знайшли в полі неподалік села Нечаєве. В обох випадках ніхто не постраждав.
4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено.
Цього разу російські армійці скинули на бєлгородщину одразу три ФАБ-500 - росЗМІ16.05.24, 19:08 • 18666 переглядiв
Таким чином, за останні 3 місяці рф скинула на свої регіони та окуповані території України 55 ФАБ. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "днр", з'ясувала ASTRA.
Влада рф вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння — "нештатним сходом боєприпасів".