Цього разу російські армійці скинули на бєлгородщину одразу три ФАБ-500 - росЗМІ
Київ • УНН
російські війська "загубили" три авіаційні бомби ФАБ-500 на бєлгородщині, за повідомленнями, ніхто не постраждав.
Вчора, 15 травня, російські війська скинули ще 3 авіаційні бомби на бєлгородську область. Одна з ФАБів упала біля аквапарку. У всіх випадках ніхто не постраждав. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Згідно з повідомленнями, вдень 15 травня російська армія скинула на бєлгородську область одразу три ФАБ-500. Відомо, що перша з ФАБів упала біля аквапарку у селищі лазурне під бєлгородом.
Ще одну авіабомбу знайшли біля села крутий лог. Третю ФАБ виявили у селі заріччя-друге.
У всіх випадках ніхто не постраждав.
Нагадаємо
13 травня російська авіація "загубила" дві авіабомби над бєлгородською областю. 10 травня повітряно-космічні сили рф скинули на бєлгородську область чотири ФАБи.
11 травня ФАБ-250 знайшли в новій таволжанці на території ТОВ "нова зоря". Боєприпас знищили 11 травня, постраждалих немає. Усі 5 випадків місцева влада, як і завжди, вважала за краще приховати, не повідомляючи про них публічно.
4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500 унаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події знову приховала.
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5 квітня російські військові впустили ФАБ-250 на окупованій частині Херсонської області - за 5 км від села Новоукраїнка в Новотроїцькому районі.
6 травня "позаштатне сходження" боєприпасу з російського літака сталося у селі воронцовка краснодарського краю.