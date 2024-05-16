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Цього разу російські армійці скинули на бєлгородщину одразу три ФАБ-500 - росЗМІ

Цього разу російські армійці скинули на бєлгородщину одразу три ФАБ-500 - росЗМІ

Київ • УНН

 • 18666 перегляди

російські війська "загубили" три авіаційні бомби ФАБ-500 на бєлгородщині, за повідомленнями, ніхто не постраждав.

Вчора, 15 травня, російські війська скинули ще 3 авіаційні бомби на бєлгородську область. Одна з ФАБів упала біля аквапарку. У всіх випадках ніхто не постраждав. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями, вдень 15 травня російська армія скинула на бєлгородську область одразу три ФАБ-500. Відомо, що перша з ФАБів упала біля аквапарку  у селищі лазурне під бєлгородом.

Ще одну авіабомбу знайшли біля села крутий лог. Третю ФАБ виявили у селі заріччя-друге.

У всіх випадках ніхто не постраждав.

Нагадаємо

13 травня російська авіація "загубила" дві авіабомби над бєлгородською областю. 10 травня повітряно-космічні сили рф скинули на бєлгородську область чотири ФАБи.

11 травня ФАБ-250 знайшли в новій таволжанці на території ТОВ "нова зоря". Боєприпас знищили 11 травня, постраждалих немає. Усі 5 випадків місцева влада, як і завжди, вважала за краще приховати, не повідомляючи про них публічно.

4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500 унаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події знову приховала.

У бєлгороді обвалився під'їзд будинку: є загиблі та поранені 12.05.24, 11:54 • 26778 переглядiв

5 квітня російські військові впустили ФАБ-250 на окупованій частині Херсонської області - за 5 км від села Новоукраїнка в Новотроїцькому районі.

6 травня "позаштатне сходження" боєприпасу з російського літака сталося у селі воронцовка краснодарського краю.

Павло Башинський

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