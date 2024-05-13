Армія рф скинула на бєлгородську область ще 5 авіабомб за останні дні
Київ • УНН
За останні 4 дні російські війська скинули ще 5 бомб на бєлгородську область, в тому числі ФАБ-500 і ФАБ-250 в різних селах, що призвело до евакуації та пошкодження майна.
російські війська скинули ще 5 авіаційних бомб на бєлгородську область за останні 4 дні. Весною на російські та окуповані українські регіони рф випустила щонайменше 32 ФАБ, повідомляє ASTRA, пише УНН.
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Як повідомляється, 10 травня повітряно-космічні сили рф скинули на бєлгородську область відразу 4 ФАБ. Так, ФАБ-500 цього дня знайшли на дорозі дорогою по дорозі з селища комсомольське в село ближнє бєлгородського району. Бомбу знищили 11 травня, постраждалих немає.
У самому селищі комсомольське вранці 10 травня знайшли ще одну ФАБ-500. Бомбу виявили біля житлового будинку на вулиці південна. Жителів прилеглих будинків евакуювали.
Також повідомляється, що у районі села яблочкове 10 травня знайшли ФАБ-250. Ніхто не постраждав. ФАБ-500 цього ж дня скинули в районі селища разумне. Жителів не евакуювали, ніхто не постраждав.
11 травня ФАБ-250 знайшли в новій таволжанці на території ТОВ "Нова Зоря". Боєприпас знищили 11 травня, постраждалих немає. Усі 5 випадків місцева влада, як і завжди, вважала за краще приховати, не повідомляючи про них публічно.
Нафтобаза на бєлгородщині та електропідстанція у липецькій області: джерело повідомило про результати успішного полювання дронів СБУ на території рф13.05.24, 11:30 • 16828 переглядiв
Нагадаємо
4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500 унаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події знову приховала.
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6 травня "позаштатне сходження" боєприпасу з російського літака сталося у селі воронцовка краснодарського краю.