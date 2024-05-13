Армія рф скинула на бєлгородську область ще 5 авіабомб за останні дні

ukenru
10:47 • 30724 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 50280 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49967 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64015 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78368 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115082 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138174 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140102 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247738 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171334 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 17277 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41974 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24764 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45008 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33163 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247735 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366006 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380736 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295820 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2792 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3136 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62671 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79123 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90311 перегляди
Актуальне
Армія рф скинула на бєлгородську область ще 5 авіабомб за останні дні

Армія рф скинула на бєлгородську область ще 5 авіабомб за останні дні

Київ • УНН

 • 21221 перегляди

За останні 4 дні російські війська скинули ще 5 бомб на бєлгородську область, в тому числі ФАБ-500 і ФАБ-250 в різних селах, що призвело до евакуації та пошкодження майна.

російські війська скинули ще 5 авіаційних бомб на бєлгородську область за останні 4 дні.  Весною на російські та окуповані українські регіони рф випустила щонайменше 32 ФАБ, повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, 10 травня повітряно-космічні сили рф скинули на бєлгородську область відразу 4 ФАБ. Так, ФАБ-500 цього дня знайшли на дорозі дорогою по дорозі з селища комсомольське в село ближнє бєлгородського району. Бомбу знищили 11 травня, постраждалих немає. 

У самому селищі комсомольське вранці 10 травня знайшли ще одну ФАБ-500. Бомбу виявили біля житлового будинку на вулиці південна. Жителів прилеглих будинків евакуювали. 

Також повідомляється, що у районі села яблочкове 10 травня знайшли ФАБ-250. Ніхто не постраждав. ФАБ-500 цього ж дня скинули в районі селища разумне. Жителів не евакуювали, ніхто не постраждав. 

11 травня ФАБ-250 знайшли в новій таволжанці на території ТОВ "Нова Зоря". Боєприпас знищили 11 травня, постраждалих немає. Усі 5 випадків місцева влада, як і завжди, вважала за краще приховати, не повідомляючи про них публічно.

Нафтобаза на бєлгородщині та електропідстанція у липецькій області: джерело повідомило про результати успішного полювання дронів СБУ на території рф13.05.24, 11:30 • 16828 переглядiв

Нагадаємо

4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500 унаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події знову приховала. 

5 квітня російські військові впустили ФАБ-250 на окупованій частині Херсонської області - за 5 км від села Новоукраїнка в Новотроїцькому районі. 

6 травня "позаштатне сходження" боєприпасу з російського літака сталося у селі воронцовка краснодарського краю. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаНовини Світу
fab-250FAB-250
khersonska-oblastХерсонська область
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51