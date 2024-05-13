Нафтобаза на бєлгородщині та електропідстанція у липецькій області: джерело повідомило про результати успішного полювання дронів СБУ на території рф
Київ • УНН
Нафтобаза на бєлгородщині та електропідстанція у липецькій області: джерело повідомило про результати успішного полювання дронів СБУ на території рф.
Нафтобаза та електропідстанція – результати успішного полювання дронів СБУ на території рф, повідомили УНН поінформовані джерела.
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За даними наших джерел, цієї ночі дрони СБУ активно працювали в липецькій та бєлгородській областях рф. Як наслідок – "бавовна" палала на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля н.п. старий оскол та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ.
росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в бєлгородській області. А губернатор липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька". Вона живить тягові підстанції ржд, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між липецькою, орловською та брянською енергосистемами.
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"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", - зазначило поінформоване джерело.