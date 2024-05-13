Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф.

Нефтебаза и электроподстанция - результаты успешной охоты дронов СБУ на территории рф, сообщили УНН информированные источники.

Детали

По данным наших источников, этой ночью дроны СБУ активно работали в липецкой и белгородской областях рф. Как следствие - "хлопок" пылал на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле н.п. старый оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВ.

россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в белгородской области. А губернатор липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая". Она питает тяговые подстанции ржд, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между липецкой, орловской и брянской энергосистемами.

Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - отметил информированный источник.