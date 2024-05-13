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Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 09:36  •  4578 просмотра

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За последние 4 дня российские войска сбросили еще 5 бомб на белгородскую область, в том числе ФАБ-500 и ФАБ-250 в разных селах, что привело к эвакуации и повреждению имущества.

российские войска сбросили еще 5 авиационных бомб на белгородскую область  за последние 4 дня.  Весной на российские и оккупированные украинские регионы рф выпустила по меньшей мере 32 ФАБ, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, 10 мая воздушно-космические силы рф сбросили на белгородскую область сразу 4 ФАБ. Так, ФАБ-500 в этот день нашли на дороге по дороге по дороге из поселка комсомольское в село ближнее Белгородского района. Бомбу уничтожили 11 мая, пострадавших нет. 

В самом поселке комсомольское утром 10 мая нашли еще одну ФАБ-500. Бомбу обнаружили возле жилого дома на улице южная. Жителей близлежащих домов эвакуировали. 

Также сообщается, что в районе села яблочково 10 мая нашли ФАБ-250. Никто не пострадал. ФАБ-500 в этот же день сбросили в районе поселка hазумное. Жителей не эвакуировали, никто не пострадал. 

11 мая ФАБ-250 нашли в новой таволжанке на территории ООО "Новая Заря". Боеприпас уничтожили 11 мая, пострадавших нет. Все 5 случаев местные власти, как и всегда, предпочли скрыть, не сообщая о них публично.

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Напомним,

4 мая российский самолет сбросил на белгород ФАБ-500 в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого события снова скрыли.

5 апреля российские военные впустили ФАБ-250 на оккупированной части Херсонской области - в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе. 

6 мая "внештатный сход" боеприпаса с российского самолета произошел в селе Воронцовка краснодарского края. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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