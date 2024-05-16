На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

Вчера, 15 мая, российские войска сбросили еще 3 авиационные бомбы на белгородскую область. Одна из ФАБов упала возле аквапарка. Во всех случаях никто не пострадал. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Согласно сообщениям, днем 15 мая российская армия сбросила на белгородскую область сразу три ФАБ-500. Известно, что первая из ФАБов упала возле аквапарка в поселке лазурное под белгородом.

Еще одну авиабомбу нашли возле села крутой лог. Третью ФАБ обнаружили в селе заречье-второе.

Во всех случаях никто не пострадал.

Напомним

13 мая российская авиация "потеряла" две авиабомбы над белгородской областью. 10 мая воздушно-космические силы рф сбросили на белгородскую область четыре ФАБа.

11 мая ФАБ-250 нашли в новой таволжанке на территории ООО "новая заря". Боеприпас уничтожили 11 мая, пострадавших нет. Все 5 случаев местные власти, как и всегда, предпочли скрыть, не сообщая о них публично.

4 мая российский самолет сбросил на белгород ФАБ-500 в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого события снова скрыли.

В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые

5 апреля российские военные впустили ФАБ-250 на оккупированной части Херсонской области - в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе.

6 мая "внештатное схождение" боеприпаса с российского самолета произошло в селе воронцовка краснодарского края.