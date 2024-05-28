Атакував український безпілотник? У рф на дорозі загорілась колона військової техніки
Київ • УНН
За повідомленнями, військова колона загорілася на об'їзній дорозі в бєлгородській області росії, ймовірно, через атаку українського безпілотника.
У російській бєлгородській області на об'їзній дорозі загорілась військова техніка. Як пише Astra, колону, ймовірно, атакував український безпілотник, передає УНН.
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За даними Astra, військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі.
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"Повідомляється, що колону атакував український БПЛА, за іншою версією військовий тягач, який перевозив танк, зіткнувся на дорозі з іншим автомобілем", - йдеться у повідомленні.
Про потерпілих відомостей немає. Інформація не підтверджена.