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Атаки на аэропорт "Киев" дискредитируют идею государственно-частного партнерства - Костржевский

Атаки на аэропорт "Киев" дискредитируют идею государственно-частного партнерства - Костржевский

Киев  •  УНН

 • 5167 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Атакой на Международный аэропорт "Киев" правоохранители дискредитируют идею государственно-частного партнерства и инвестиционный имидж Украины. Такое мнение высказал глава Совета директоров аэропорта Денис Костржевский, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.

Он напомнил, что с 2011 года аэропортом управляет коммунальное предприятие и компания-инвестор "Мастер-Авиа". Первому принадлежит аэродром (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование, перроны), второму в аренду на 49 лет переданы старые терминальные комплексы, склад ГСМ, гостиница, автобаза.

За 7 лет удалось погасить долги коммунального предприятия и вывести его в тройку крупнейших налогоплательщиков столицы. В строительство трех новых терминалов, развитие инфраструктуры и покупку новой техники инвестировано больше 50 млн долл. Аэропорт увеличил годовой пассажиропоток с 29 тыс. до 1,8 млн человек. В аэропорт зашло 20 новых авиакомпаний, включая 7 лоукостеров.

Несмотря на позитивные результаты, аэропорт оказался в центре скандала. По итогам аудиторской проверки открыто уголовное производство по возможным нарушениям. 14 июня сотрудники НАБУ провели в аэропорту вооруженный обыск, в результате которого была заблокирована деятельность предприятия. В течение 19-часов все руководство компании удерживалось в кабинетах без средств связи. В тот же день произошла авария с участием самолета авиакомпании BRAVO, который при посадке в плохую погоду не справился с управлением и вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Позже в аэропорту заявили, что не смогли предотвратить происшествие из-за "силового сценария", по которому проходил обыск.

"Реконструкция аэропорта должна была стать и, по большому счету, стала показательным примером государственно-частного партнерства. С одной стороны, пример того, что с государством можно работать, с другой — высосанный из пальца акт и уголовное производство, — сказал Денис Костржевский. — Может, кто-то имеет виды на земельный участок или эффективно работающее предприятие".

Он также добавил, что конфликт сопровождает "предварительно спланированная информационная кампания против аэропорта в СМИ".

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