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Атаки на аеропорт "Київ" дискредитують ідею державно-приватного партнерства - Костржевський

Атаки на аеропорт "Київ" дискредитують ідею державно-приватного партнерства - Костржевський

Київ • УНН

 • 5172 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Атакою на Міжнародний аеропорт "Київ" правоохоронці дискредитують ідею державно-приватного партнерства та інвестиційний імідж України. Таку думку висловив голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський, передає УНН з посиланням на Gazeta.ua.

Він нагадав, що з 2011 року аеропортом керує комунальне підприємство і компанія-інвестор "Майстер-Авіа". Першому належить аеродром (злітно-посадкова смуга, руліжні доріжки, світлосигнальне обладнання, перони), другому в оренду на 49 років передано старі термінальні комплекси, склад ПММ, готель, автобаза.

За 7 років вдалося погасити борги комунального підприємства і вивести його в трійку найбільших платників податків столиці. У будівництво трьох нових терміналів, розвиток інфраструктури і покупку нової техніки інвестовано більше 50 млн дол. Аеропорт збільшив річний пасажиропотік з 29 тис. до 1,8 млн осіб. В аеропорт зайшли 20 нових авіакомпаній, включаючи 7 лоукостерів.

Незважаючи на позитивні результати, аеропорт виявився в центрі скандалу. За підсумками аудиторської перевірки відкрито кримінальне провадження щодо можливих порушень. 14 червня співробітники НАБУ провели в аеропорту озброєний обшук, в результаті якого була заблокована діяльність підприємства. Протягом 19 годин все керівництво компанії утримувалося в кабінетах без засобів зв'язку. У той же день сталася аварія за участю літака авіакомпанії BRAVO, який при посадці в погану погоду не впорався з керуванням і вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Пізніше в аеропорту заявили, що не змогли запобігти події через "силовий сценарій", за яким проходив обшук.

"Реконструкція аеропорту повинна була стати і, за великим рахунком, стала показовим прикладом державно-приватного партнерства. З одного боку, приклад того, що з державою можна працювати, з іншого - висмоктаний з пальця акт і кримінальне провадження, - сказав Денис Костржевський. - Може, хтось розраховує на земельну ділянку або ефективно працююче підприємство".

Він також додав, що конфлікт супроводжує "попередньо спланована інформаційна кампанія проти аеропорту в ЗМІ".

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