Атака «шахедов» на Сумы: количество жертв увеличилось до семи, 12 травмированных
Киев • УНН
В результате атаки вражеских БПЛА типа «шахед» на город Сумы предварительно 7 человек погибли, 12 получили тяжелые ранения. Развертывается штаб по ликвидации последствий ударов.
В Сумах в результате атаки "шахедов" по уточненным данным 7 человек погибли, 12 получили тяжелые ранения, сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
По уточненным данным в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на город Сумы предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых
Сейчас разворачивается штаб по ликвидации последствий ударов.
Напомним
Утром россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар.
Среди погибших - полицейский. Еще один правоохранитель ранен.