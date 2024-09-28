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Атака «шахедов» на Сумы: количество жертв увеличилось до семи, 12 травмированных

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28 сентября 2024, 07:32  •  3515 просмотра

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В результате атаки вражеских БПЛА типа «шахед» на город Сумы предварительно 7 человек погибли, 12 получили тяжелые ранения. Развертывается штаб по ликвидации последствий ударов.

В Сумах в результате атаки "шахедов" по уточненным данным 7 человек погибли, 12 получили тяжелые ранения, сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

 По уточненным данным в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на город Сумы предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых

- говорится в сообщении ОВА. 

Сейчас разворачивается штаб по ликвидации последствий ударов.

Напомним

Утром россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар. 

Среди погибших - полицейский. Еще один правоохранитель ранен. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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