Атака «шахедов» на Сумы: количество жертв увеличилось до семи, 12 травмированных

В Сумах в результате атаки "шахедов" по уточненным данным 7 человек погибли, 12 получили тяжелые ранения, сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

По уточненным данным в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на город Сумы предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых - говорится в сообщении ОВА.

Сейчас разворачивается штаб по ликвидации последствий ударов.

Напомним

Утром россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар.

Среди погибших - полицейский. Еще один правоохранитель ранен.