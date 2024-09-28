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Атака "шахедів" на Суми: кількість жертв збільшилась до семи, 12 травмованих

Київ • УНН

 • 16314 перегляди

Внаслідок атаки ворожих БПЛА типу "шахед" на місто Суми попередньо 7 людей загинули, 12 отримали тяжкі поранення. Розгортається штаб з ліквідації наслідків ударів.

У Сумах внаслідок атаки "шахедів" за уточненими даними 7 людей загинули, 12 отримали тяжкі поранення, повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

 За уточненими даними внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 загиблих і 12 тяжких поранених

- йдеться у повідомленні ОВА. 

Наразі розгортається штаб з ліквідації наслідків ударів.

Нагадаємо

Вранці росіяни атакували "шахедами" місто Суми. Пошкоджений заклад охорони здоров'я. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару. 

Серед загиблих - поліцейський. Ще одного правоохоронця поранено. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
sumyСуми

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