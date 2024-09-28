Атака "шахедів" на Суми: кількість жертв збільшилась до семи, 12 травмованих
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих БПЛА типу "шахед" на місто Суми попередньо 7 людей загинули, 12 отримали тяжкі поранення. Розгортається штаб з ліквідації наслідків ударів.
У Сумах внаслідок атаки "шахедів" за уточненими даними 7 людей загинули, 12 отримали тяжкі поранення, повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
За уточненими даними внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 загиблих і 12 тяжких поранених
Наразі розгортається штаб з ліквідації наслідків ударів.
Нагадаємо
Вранці росіяни атакували "шахедами" місто Суми. Пошкоджений заклад охорони здоров'я. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару.
Серед загиблих - поліцейський. Ще одного правоохоронця поранено.