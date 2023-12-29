Атака россиян на Одессу: разрушениям подверглись более 21 жилой дом
Одесса подверглась атаке рф, в результате которой было повреждено более 21 дома.
Последствия ночной атаки россиян: в Киеве и 4 областях разбирают завалы, на Львовщине тушат пожар
В результате ночного обстрела рф в четырех областях Украины спасатели разбирают завалы и проводят поисково-спасательные работы.
Кабмин повысил зарплаты работникам и госслужащим, которые работают во время обстрелов на территории активных боевых действий
Кабмин повысил заработную плату работникам в зонах активного конфликта во время обстрелов; надбавки удваиваются и применяются в зависимости от дней обстрелов.
Вражеский удар по Киеву: количество жертв возросло до трех
Трое погибших, 29 раненых в Киеве в результате российского ракетного обстрела. Количество жертв может возрасти.
Правительство одобрило новую систему оплаты труда госслужащих: высвободившиеся средства смогут направить на оборону
Правительство Украины реформировало оплату труда государственных служащих и сократило вакансии, что позволит высвободить около 8 миллиардов гривен на безопасность и оборону в 2024 году.
россияне в обед обстреляли Херсон: ранены два человека
В результате российских обстрелов в Херсоне ранения получили двое гражданских; повреждены жилые дома и общежитие.
В этом году истребители НАТО более 300 раз перехватывали российские самолеты
В течение 2023 года истребители НАТО более 300 раз вылетали на перехват российских военных самолетов, преимущественно над Балтийским морем.
Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила секретный космический самолет X-37B для Космических сил США после задержек
Американский военный космический самолет X-37B был запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy для выполнения секретной миссии, что стало седьмым полетом и первым полетом на Falcon Heavy.
В США вышла из тюрьмы Джипси Бланшар, которая организовала убийство своей жестокой матери
Бланшар была условно-досрочно освобождена из тюрьмы, отбыв 7 из 10 лет наказания за убийство своей матери, которая жестоко обращалась с ней и лечила от вымышленных болезней.
Попадание в многоэтажку во Львове: количество пострадавших возросло до 17 - ОВА
В результате российского ракетного удара по львовской многоэтажке погиб один человек и 17 получили ранения, в том числе ребенок.