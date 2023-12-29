Атака россиян на Одессу: разрушениям подверглись более 21 жилой дом

В результате сегодняшних ночной и утренней атак россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом, среди них два частных, все остальные - многоэтажки. По предварительным подсчетам, различной степени разрушений подверглись около 70 квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Он уточнил, что спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия, медики оказывают помощь пострадавшим.

А правоохранители фиксируют очередные преступления террористов, специалисты подсчитывают убытки.

Кипер о последствиях утренней атаки рф: двое жителей многоэтажки в Одессе до сих пор без связи