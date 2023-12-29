Кипер о последствиях утренней атаки рф: двое жителей многоэтажки в Одессе до сих пор без связи

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о разрушениях, нанесенных утренней атакой рф, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в отдельных местах до сих пор продолжается локализация пожаров.

"Что касается лицея, который был поврежден, то хорошо, что дети сейчас находятся на каникулах. Там были технические работники, которые спустились в бомбоубежище.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз попросить одесситов не пренебрегать сигналом тревоги.

Относительно частных домов - службы работают, психологи оказывают людям помощь. Размер разрушений пока устанавливается", - сообщил он.

Кипер добавил, что в поврежденных зданиях энергетики были вынуждены отключить электро- и водоснабжение.

"Чтобы не усугубить ситуацию и провести все необходимые работы", - уточнил он.

Сегодня враг также попал в многоэтажку. Кипер отметил, что два человека до сих пор без связи.

Как известно, в результате утренней атаки рф погибли три человека. Одна из них - мать сотрудника Одесской ОВА.

"Приношу свои искренние соболезнования родным погибших", - сообщил Кипер.