Атака рф на Запорожье 25 июня - погиб мужчина, горят грузовики
Киев • УНН
В результате утренней российской атаки на Запорожье 25 июня погиб мужчина. Вражеская воздушная атака на автостоянку вызвала пожар грузовиков, предварительно без пострадавших.
В результате утренней российской атаки на Запорожье 25 июня погиб мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
К сожалению, в результате этой атаки погиб мужчина
Позже глава областной военной администрации опубликовал фото дыма, возникшего из-за вражеской воздушной атаки на автостоянку в городе.
Горят грузовики. Предварительно, без пострадавших. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя
Контекст
25 июня российские оккупанты атаковали АЗС в ряде прифронтовых регионов Украины, есть пострадавшие. В Сумах пострадали четверо гражданских, в Запорожье ранена женщина, на Днепропетровщине повреждены АЗС.
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