Атака рф на Запорожье 25 июня - погиб мужчина, горят грузовики

В результате утренней российской атаки на Запорожье 25 июня погиб мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

К сожалению, в результате этой атаки погиб мужчина - говорится в сообщении Федорова.

Позже глава областной военной администрации опубликовал фото дыма, возникшего из-за вражеской воздушной атаки на автостоянку в городе.

Горят грузовики. Предварительно, без пострадавших. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя - добавил чиновник.

Контекст

25 июня российские оккупанты атаковали АЗС в ряде прифронтовых регионов Украины, есть пострадавшие. В Сумах пострадали четверо гражданских, в Запорожье ранена женщина, на Днепропетровщине повреждены АЗС.

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