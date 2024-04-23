Атака рф на Полтавщину: предварительно, без жертв и пострадавших - ОВА

В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

В Херсонской области российские войска продолжили обстрелы, в результате которых двое гражданских получили взрывные травмы и осколочные ранения в Бериславе и Новокаире, а во время предыдущего обстрела в Херсоне был ранен один человек.