Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

Трое пострадавших в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Одессе 2 марта еще находится в больнице, двое из них - в реанимации. Об этом в понедельник сообщил департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации, передает УНН.

Детали

Как сообщается, всего в результате атаки рф пострадало 20 человек, в том числе 1 беременная.

На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь - говорится в сообщении.

Дополнение

Вечером 3 марта спасатели завершили поисковые работы в Одессе. В результате российского удара погибло 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.