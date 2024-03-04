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Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 07:35  •  15871 просмотра

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Три человека, которые пострадали в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Одессе 2 марта, остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Трое пострадавших в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Одессе 2 марта еще находится в больнице, двое из них - в реанимации.  Об этом в понедельник сообщил департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации, передает УНН

Детали 

Как сообщается, всего в результате атаки рф пострадало 20 человек, в том числе 1 беременная. 

На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь

- говорится в сообщении.

Дополнение 

Вечером 3 марта спасатели завершили поисковые работы в Одессе. В результате российского удара погибло 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
odessaОдесса
Атака рф на Одесу 2 березня: в лікарні залишаються троє постраждалих, двоє - в реанімації
Russia's attack on Odesa on March 2: three injured remain in hospital, two in intensive care
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