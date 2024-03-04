Атака рф на Одесу 2 березня: в лікарні залишаються троє постраждалих, двоє - в реанімації
Київ • УНН
Троє людей, які постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на багатоповерхівку в Одесі 2 березня, залишаються в лікарні, двоє з них перебувають у реанімації у важкому стані.
Троє постраждалих внаслідок влучення російського дрону в багатоповерхівку в Одесі 2 березня ще знаходиться в лікарні, двоє з них - в реанімації. Про це у понеділок повідомив департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, всього внаслідок атаки рф постраждало 20 людей, у тому числі 1 вагітна.
На стаціонарному лікуванні залишається 3 осіб. 2 людини перебувають в реанімаційному відділені, їх загальний стан важкий, 1 особа у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні. Лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу
Доповнення
Ввечері 3 березня рятувальники завершили пошукові роботи в Одесі. Внаслідок російського удару загинуло 12 людей, у тому числі 5 дітей, наймолодшою з яких був 4-місячний хлопчик.