Атака рф на Киевскую область: появились кадры последствий вражеского удара

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В результате атаки российских БПЛА на Киевскую область пострадал 12-летний мальчик и загорелось кафе с котельной. Пожар площадью 200 м² потушили, также повреждены частный дом и автомобиль.

Российские войска сегодня снова атаковали Киевскую область беспилотниками, пожар из-за обломков охватил кафе с котельной, поврежден частный дом, из-за атаки рф пострадал ребенок, сообщили в ГУНП в области и ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 08:20 в результате падения обломков в одном из районов области повреждены частный дом и автомобиль. Также произошел пожар двухэтажного помещения, в котором расположены заведения общественного питания. Пожарные ликвидировали возгорание", - сообщили в полиции.

По данным ГСЧС, пожар, возникший из-за падения обломков, охватил кафе с пристроенной котельной. Огонь на площади 200 м² потушили 23 спасателя с помощью 6 единиц техники.

Взрывной волной, по данным ГСЧС, также поврежден частный дом рядом.

"В Бучанском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА пострадал мальчик 2012 года рождения. Его госпитализировали в больницу", - отметили в ГСЧС.

В полиции подтвердили, что "пока известно о пострадавшем 12-летнем мальчике, который получил ранение ноги". 

На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА17.01.25, 01:29 • 75611 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
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