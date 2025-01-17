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Атака рф на Київщину: з'явилися кадри наслідків ворожого удару

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Внаслідок атаки російських БПЛА на Київську область постраждав 12-річний хлопчик та загорілося кафе з котельнею. Пожежу площею 200 м² загасили, також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Російські війська сьогодні знову атакували Київську область безпілотниками, пожежа через уламки охопила кафе з котельнею, пошкоджено приватний будинок, через атаку рф постраждала дитина, повідомили у ГУНП в області та ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Станом на 08:20 внаслідок падіння уламків в одному з районів області пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також сталася пожежа двоповерхового приміщення, у якому розташовані заклади громадського харчування. Вогнеборці ліквідували займання", - повідомили у поліції.

За даними ДСНС, пожежа, яка виникла через падіння уламків, охопила кафе з прибудованою котельнею. Вогонь на площі 200 м² загасили 23 рятувальники за допомогою 6 одиниць техніки.

Вибуховою хвилею, за даними ДСНС, також пошкоджено приватний будинок поруч.

"У Бучанському районі внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Його госпіталізували до лікарні", - зазначили у ДСНС.

У поліції підтвердили, що "наразі відомо про постраждалого 12-річного хлопчика, який отримав поранення ноги". 

На Київщині уламки ворожого дрона поранили дитину - ОВА17.01.25, 01:29 • 103504 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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