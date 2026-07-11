Атака рф на Киевщину 11 июля - спасатели потушили пожар на одном из объектов инфраструктуры
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожар на площади 4 000 кв. м. К работам были привлечены три пожарных поезда.
В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на площади 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на одном из объектов инфраструктуры. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Спасатели ликвидировали пожар на площади 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на одном из объектов инфраструктуры. Во время тушения пожара спасатели работали в сверхсложных условиях - при сверхвысоких температурах и под постоянной угрозой повторных обстрелов
К ликвидации последствий российской агрессии были привлечены спасатели Киевской области и г. Киева, подразделения сводного отряда ГСЧС, местная пожарная охрана, пожарная служба Международного аэропорта "Борисполь", а также три пожарных поезда.
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