Атака рф на Киев: в КГВА рассказали о последствиях
Киев • УНН
В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу общей продолжительностью 41 минута. В результате сбития двух БпЛА обломки повредили здание в Дарницком районе и вызвали возгорание в Деснянском.
В Киеве с начала суток дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов - общей продолжительностью 41 минута, работала ПВО, обломки упали в двух районах, повредили здание в Дарницком районе и вызвали пожар в Деснянском, сообщили в КГВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Воздушная тревога звучала дважды. Общая продолжительность - 41 мин. В результате работы ПВО по сбиванию двух вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Деснянском районах», - отметили в КГВА и перечислили:
- Дарницкий район: повреждены ограждение и остекление окон здания. Без пожара и пострадавших. Факты поражения объектов шрапнелью - не зафиксированы.
- Деснянский район: возгорание (точечное) на площади до 2 га, покрытой растительностью. Пожар ликвидирован, без пострадавших.
Пожар после атаки рф на Киев потушили: показали последствия29.01.25, 11:32 • 23830 просмотров