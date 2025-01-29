Атака рф на Киев: в КГВА рассказали о последствиях

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В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу общей продолжительностью 41 минута. В результате сбития двух БпЛА обломки повредили здание в Дарницком районе и вызвали возгорание в Деснянском.

В Киеве с начала суток дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов - общей продолжительностью 41 минута, работала ПВО, обломки упали в двух районах, повредили здание в Дарницком районе и вызвали пожар в Деснянском, сообщили в КГВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Воздушная тревога звучала дважды. Общая продолжительность - 41 мин. В результате работы ПВО по сбиванию двух вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Деснянском районах», - отметили в КГВА и перечислили:

  • Дарницкий район: повреждены ограждение и остекление окон здания. Без пожара и пострадавших. Факты поражения объектов шрапнелью - не зафиксированы.
  • Деснянский район: возгорание (точечное) на площади до 2 га, покрытой растительностью. Пожар ликвидирован, без пострадавших.

Пожар после атаки рф на Киев потушили: показали последствия29.01.25, 11:32 • 23830 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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