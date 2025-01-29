Атака рф на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

У Києві з початку доби двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів - загальною тривалістю 41 хвилина, працювала ППО, уламки впали у двох районах, пошкодили будівлю в Дарницькому районі та спричинили пожежу в Деснянському, повідомили у КМВА у середу у Telegram, пише УНН.

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"Повітряна тривога лунала двічі. Загальна тривалість - 41 хв. Внаслідок роботи ППО по збиттю двох ворожих цілей сталося падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах", - зазначили у КМВА і перечислили:

Дарницький район: пошкоджено огорожу та скління вікон будівлі. Без пожежі та постраждалих. Факти ураження об'єктів шрапнеллю - не зафіксовані.

Деснянський район: займання (точкове) на площі до 2 га, покритій рослинністю. Пожежу ліквідовано, без потерпілих.

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