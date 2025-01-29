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Атака рф на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

Атака рф на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

Київ • УНН

 • 58454 перегляди

У Києві двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів, загальною тривалістю 41 хвилина. Уламки пошкодили будівлю в Дарницькому районі та спричинили пожежу в Деснянському.

У Києві з початку доби двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів - загальною тривалістю 41 хвилина, працювала ППО, уламки впали у двох районах, пошкодили будівлю в Дарницькому районі та спричинили пожежу в Деснянському, повідомили у КМВА у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Повітряна тривога лунала двічі. Загальна тривалість - 41 хв. Внаслідок роботи ППО по збиттю двох ворожих цілей сталося падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах", - зазначили у КМВА і перечислили:

  • Дарницький район: пошкоджено огорожу та скління вікон будівлі. Без пожежі та постраждалих. Факти ураження об'єктів шрапнеллю - не зафіксовані.
    • Деснянський район: займання (точкове) на площі до 2 га, покритій рослинністю. Пожежу ліквідовано, без потерпілих.

      Пожежу після атаки рф на Київ загасили: показали наслідки29.01.25, 11:32 • 61303 перегляди

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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