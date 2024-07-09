Количество жертв ракетной атаки рф на Киев возросло: из-под завалов дома достали тела еще двух женщин час назад • 23743 просмотра

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