Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
pecherskyi-raionПечерский район
kievКиев
Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  28302 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  143888 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  142349 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  150068 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214041 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180265 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176568 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172782 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140402 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  365149 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Новости по теме
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

  •  10298 просмотра
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Эксклюзив

  •  28302 просмотра
В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

  •  10334 просмотра
Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

  •  10848 просмотра
Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

  •  8585 просмотра
Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

  •  10216 просмотра
В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

  •  9601 просмотра
Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

  •  15355 просмотра
Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

  •  14908 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

  •  18260 просмотра

Популярные

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  102810 просмотра
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

  •  120749 просмотра
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

  •  116392 просмотра
Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

  •  123841 просмотра
США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

  •  114731 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  365149 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  326758 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  347877 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  371676 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  463642 просмотра

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

В результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 7, среди которых несовершеннолетняя девочка и две беременные женщины.

Война •   •  10298 просмотра
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

К середине лета Украина будет иметь четкое понимание того, как золотовалютные резервы рф будут переданы Украине и использованы.

Война •   •  28302 просмотра
Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

Две беременные женщины пострадали во время ракетной атаки россии на Киев.

Война •   •  10334 просмотра
В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине военного оборудования на 31 миллиард евро и планирует увеличить поддержку через новый фонд на 5 миллиардов евро и перенаправление сверхприбылей от обездвиженных российских активов.

Война •   •  10848 просмотра
Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

Министерство обороны Украины ввело практику подачи деклараций на медицинскую практику через единый портал государственных услуг "Дія", что позволяет военным частям получать разрешения на оказание медицинской помощи на передовой удобным и эффективным способом, устраняя необходимость бумажной волокиты и человеческого контакта с чиновниками.

Война •   •  8585 просмотра
Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

Одесская область вошла в топ-5 регионов, которые оказали наибольшую помощь украинской армии, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Война •   •  10216 просмотра
Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

Теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Красногорске Московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в России за последние два десятилетия.

Новости Мира •   •  9601 просмотра
В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

16-летняя девушка госпитализирована в "Охматдет" с политравмами после ракетного удара россии по Киеву.

Война •   •  15355 просмотра
Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

Депутаты работают над законопроектом по увеличению выплат помощи при рождении ребенка, которые с 2014 года остаются неизменными на уровне около 41 000 грн, поскольку текущая сумма является недостаточной для поддержки молодых матерей.

Общество •   •  14908 просмотра
Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

российский ракетный удар по Киеву разрушил часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им.

Война •   •  18260 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт