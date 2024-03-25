Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 7, все - в Печерском районе, двое из них - госпитализированы, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

По состоянию на 12-50 известно о 7 пострадавших людей в Печерском районе столицы, из них 2-х госпитализированы - сообщили в ГСЧС.

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Как сообщил мэр Виталий Кличко, спасатели продолжают разбирать завалы.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было немало людей. К счастью, там разрушений нет и никто не пострадал", - написал Кличко в соцсетях.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Среди них - несовершеннолетняя девушка, которую госпиталувазил в "Охматдет" и две беременные женщины.