Атака рф на Херсон: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - трое детей
Женщина и ее три дочери были ранены во время российского нападения на Херсон, а местные власти призвали жителей оставаться в безопасных местах из-за постоянной угрозы.
Переговоры, вероятно, перенесут на январь: Сенату не удалось договориться о финансировании Украины до Нового года - СМИ
Лидеры Сената США указывают на то, что пакет помощи Украине и безопасности границ маловероятен до нового года, а переговоры, как ожидается, продолжатся в январе. Законодатели из обеих партий продолжают заседания накануне каникул, чтобы найти компромисс.
рф нанесла удар по Херсону: женщина и ребенок получили ранения
Женщина и ребенок были ранены в результате российской атаки на Херсон. Кроме того, повреждены здания, в том числе учебное заведение.
Шестьдесят тысяч женщин служат в рядах ВСУ, в том числе более пяти тысяч непосредственно несут службу в зоне боевых действий - МОУ
Более 60 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них более 5 000 принимают непосредственное участие в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.
В Эквадоре будут изучать опыт украинской "Дії"
Эквадор сотрудничает с USAID и Украиной над развитием электронного управления, причем USAID высоко оценило украинское приложение "Дія" как демократический успех и объявило о расширении поддержки цифровых услуг в Украине.
"Укрзализныця" объявила маршруты на которые увеличат количество вагонов в период зимних праздников
Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярных железнодорожных маршрутах, чтобы удовлетворить праздничный спрос, и ввела новый маршрут в Западной Украине на Рождество и Новый год.
Новый посол Польши в Украине Ярослав Гузы прибыл в Киев
Ярослав Гузы приступил к выполнению своих обязанностей в должности нового посла Польши в Украине и подчеркивает важность развития позитивных сдвигов в отношениях между двумя странами.
Зеленский надеется, что новое правительство Польши снимет блокаду и назвал ее искусственной
Зеленский призывает новое польское правительство прекратить блокаду на границе с Украиной, которая, по его словам, привела к обострению политических отношений и повлияла на украинскую экономику и экспорт зерна.
Украина произведет миллион беспилотников в 2024 году - Зеленский
По словам Президента Зеленского, Украина планирует выпустить миллион беспилотников в 2024 году, подчеркивая необходимость создания эффективной инфраструктуры управления беспилотными летательными аппаратами.
Черновицких таможенников подозревают в содействии контрабанде электронных сигарет
Двух сотрудников Черновицкой таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением за содействие незаконному ввозу в Украину 168 000 электронных сигарет, что привело к налоговым потерям на сумму 42 миллиона гривен.