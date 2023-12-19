Атака рф на Херсон: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - трое детей

Количество раненых в результате атаки рф на Херсон возросло до четырех - известно, что пострадала женщина и три ее дочери, передает УНН.

"Уточненная информация! По одному из адресов пострадала семья. 28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет", - сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

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По словам председателя Херсонской МВА Романа Мрочко, шахеды снова в небе над Херсоном.

"Работают мобильные бригады. Оставайтесь в безопасных местах!" - добавил Мрочко.

рф нанесла удар по Херсону: женщина и ребенок получили ранения