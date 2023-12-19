рф нанесла удар по Херсону: женщина и ребенок получили ранения

В результате очередной атаки рф на Херсон ранения получила женщина и ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

"Оккупанты ударили по Херсону. В результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина. Им оказывают помощь медики", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, по его словам, есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей. Информация уточняется.

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