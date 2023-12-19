рф нанесла удар по Херсону: женщина и ребенок получили ранения
Женщина и ребенок были ранены в результате российской атаки на Херсон. Кроме того, повреждены здания, в том числе учебное заведение.
Шестьдесят тысяч женщин служат в рядах ВСУ, в том числе более пяти тысяч непосредственно несут службу в зоне боевых действий - МОУ
Более 60 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них более 5 000 принимают непосредственное участие в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.
В Эквадоре будут изучать опыт украинской "Дії"
Эквадор сотрудничает с USAID и Украиной над развитием электронного управления, причем USAID высоко оценило украинское приложение "Дія" как демократический успех и объявило о расширении поддержки цифровых услуг в Украине.
"Укрзализныця" объявила маршруты на которые увеличат количество вагонов в период зимних праздников
Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярных железнодорожных маршрутах, чтобы удовлетворить праздничный спрос, и ввела новый маршрут в Западной Украине на Рождество и Новый год.
Новый посол Польши в Украине Ярослав Гузы прибыл в Киев
Ярослав Гузы приступил к выполнению своих обязанностей в должности нового посла Польши в Украине и подчеркивает важность развития позитивных сдвигов в отношениях между двумя странами.
Зеленский надеется, что новое правительство Польши снимет блокаду и назвал ее искусственной
Зеленский призывает новое польское правительство прекратить блокаду на границе с Украиной, которая, по его словам, привела к обострению политических отношений и повлияла на украинскую экономику и экспорт зерна.
Украина произведет миллион беспилотников в 2024 году - Зеленский
По словам Президента Зеленского, Украина планирует выпустить миллион беспилотников в 2024 году, подчеркивая необходимость создания эффективной инфраструктуры управления беспилотными летательными аппаратами.
Черновицких таможенников подозревают в содействии контрабанде электронных сигарет
Двух сотрудников Черновицкой таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением за содействие незаконному ввозу в Украину 168 000 электронных сигарет, что привело к налоговым потерям на сумму 42 миллиона гривен.
Харьковчанке грозит до 12 лет тюрьмы за передачу военной информации бывшему любовнику из ЧВК "Вагнера"
Харьковчанке грозит до 12 лет лишения свободы за передачу информации об украинских вооруженных силах члену ЧВК "Вагнера", своему бывшему любовнику. Она использовала Telegram для передачи информации, в частности, о передвижении войск и военной техники.
Оккупанты снова обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
В Херсоне раздаются взрывы из-за атак российской армии, а местные власти призывают жителей держаться подальше от окон.