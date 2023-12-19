Оккупанты снова обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
В Херсоне раздаются взрывы из-за атак российской армии, а местные власти призывают жителей держаться подальше от окон.
Херсон снова под атакой оккупантов - в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф в очередной раз атакует громаду с временно оккупированного левого берега", - сообщил Мрочко.
Он также призвал жителей, держаться подальше от окон.
"Перейдите в более безопасные места!" - резюмировал он.
Еще один вражеский удар рф по Херсонщине: пострадали супруги19 декабрь 2023, 15:19 • 21070 просмотров
Оккупанты снова обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
В Херсоне раздаются взрывы из-за атак российской армии, а местные власти призывают жителей держаться подальше от окон.
Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму
Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику: активисты АТЕШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском, что свидетельствует о возможных масштабных операциях.
Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США
Владимир Зеленский предполагает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США будет проводить другую политику в отношении Украины.
Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня
Зеленский заявил, что никогда не обсуждал прекращение огня или диалог с Путиным с премьер-министром Венгрии Орбаном. Он считает некоторые аспекты политики Орбана недружественными, но надеется на дипломатическое решение проблемы.
Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного
Зеленский отметил, что использует соцсеть, как площадку, где можно ответить на вопросы, передать сигналы обществу.
Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР
Президент Зеленский заявил, что не будет распускать Верховную Раду, поскольку выборы нельзя проводить во время войны, несмотря на отсутствие у депутатов морального авторитета.
Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших
В Кропивницком задержали мужчину, который взорвал гранату; пострадавших нет, сообщает Кировоградская областная военная администрация.
Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"
Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине работают над восстановлением работы аэропорта "Борисполь", признавая его важность и необходимость усиления противовоздушной обороны.
Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ
Правительство Украины выделило более 20,6 миллиона гривен на покрытие коммунальных расходов для размещения ВПЛ в различных объектах недвижимости с марта 2022 года по июль 2023 года. Средства распределены между государственными, коммунальными и некоторыми частными учреждениями, сообщает Министерство реинтеграции.
В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ
Министерство обороны Украины закупает 1016 полноприводных внедорожников для Вооруженных сил, тендерный процесс заканчивается 27 декабря, а поставка должна состояться до 15 марта 2024 года. Бюджет составляет примерно 1,75 миллиарда гривен.