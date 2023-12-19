Оккупанты снова обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы

Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ

Правительство Украины выделило более 20,6 миллиона гривен на покрытие коммунальных расходов для размещения ВПЛ в различных объектах недвижимости с марта 2022 года по июль 2023 года. Средства распределены между государственными, коммунальными и некоторыми частными учреждениями, сообщает Министерство реинтеграции.