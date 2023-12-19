Еще один вражеский удар рф по Херсонщине: пострадали супруги

МИД Финляндии выдал две сотни разрешений на уклонение от санкций против рф

Финляндия одобрила около 200 исключений из санкций против России из более 500 запросов, в основном по снятию персональных санкций и переводов средств. Разрешения также позволяют осуществлять платежи, связанные с имуществом подсанкционных лиц, и способствуют выходу финских компаний из россии.