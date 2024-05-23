Атака рф на Харьковскую область: 8 пострадавших в результате ракетных ударов по Люботину

Восемь человек получили острую стрессовую реакцию и ранения в результате вражеского ракетного обстрела города Люботин в Харьковской области, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

По состоянию на 14:00 острой реакции на стресс и ранений в результате вражеских ракетных ударов по городу Люботин получили 8 человек - сообщили в прокуратуре.

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Войска рф, начиная с 10:30 23 мая, осуществили массированные ракетные атаки по Харькову и Люботину, было известно о семи погибших и 23 раненых.

В Основянском районе Харькова, по данным прокуратуры, вражеские ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Семь человек погибли, еще 16 - травмированы. Все пострадавшие - работники предприятия. Продолжается разбор завалов. В Холодногорском районе Харькова также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

В Люботине удары оккупантов пришлись по центральной части города: были повреждены парк, автомобили, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Ранее было известно о семи раненых.

По предварительным данным, в целом враг атаковал Харьков и Люботин около 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области РФ.

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