Атака рф на Харківщину: 8 постраждалих внаслідок ракетних ударів по Люботину
Київ • УНН
Станом на 14:00 8 осіб отримали гостру стресову реакцію та поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Люботин.
Восьмеро людей отримали гостру стресову реакцію та поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Люботин у Харківській області, повідомили у четвер у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Станом на 14:00 гострої реакції на стрес та поранень внаслідок ворожих ракетних ударів по місту Люботин зазнали 8 людей
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Війська рф, починаючи з 10:30 23 травня, здійснили масовані ракетні атаки по Харкову та Люботину, було відомо про сімох загиблих та 23 поранених.
В Основʼянському районі Харкова, за даними прокуратури, ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 - травмовані. Всі постраждалі - працівники підприємства. Триває розбір завалів. У Холодногірському районі Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.
У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Раніше було відомо про сімох поранених.
За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько 15 ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.
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