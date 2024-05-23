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Атака рф на Харківщину: 8 постраждалих внаслідок ракетних ударів по Люботину

Атака рф на Харківщину: 8 постраждалих внаслідок ракетних ударів по Люботину

Київ • УНН

 • 13459 перегляди

Станом на 14:00 8 осіб отримали гостру стресову реакцію та поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Люботин.

Восьмеро людей отримали гостру стресову реакцію та поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Люботин у Харківській області, повідомили у четвер у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Станом на 14:00 гострої реакції на стрес та поранень внаслідок ворожих ракетних ударів по місту Люботин зазнали 8 людей

- повідомили у прокуратурі.

Доповнення

Війська рф, починаючи з 10:30 23 травня, здійснили масовані ракетні атаки по Харкову та Люботину, було відомо про сімох загиблих та 23 поранених.

В Основʼянському районі Харкова, за даними прокуратури, ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 - травмовані. Всі постраждалі - працівники підприємства. Триває розбір завалів. У Холодногірському районі Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.

У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Раніше було відомо про сімох поранених.

За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько 15 ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

Зеленський відреагував на удар рф по Харкову та області: закликав до більшої рішучості лідерів світу для захисту від терору23.05.24, 12:46 • 15471 перегляд

Юлія Шрамко

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