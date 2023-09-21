Атака рф на Черкассы: обнародовали видео с бодикамер полицейских с первыми минутами после удара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Правоохранители опубликовали кадры первых минут после ракетной атаки россиян на Черкассы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.
Детали
российские оккупационные войска в ночь на четверг, 21 сентября, совершили ракетную атаку на Черкассы.
Обломки ракеты, в частности боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы. Известно об 11 пострадавших.
На место происшествия одними из первых прибыли экипажи патрульных, чтобы помочь.
Инспекторы помогают осуществлять эвакуацию и обеспечивают охрану места происшествия. Сейчас все профильные службы продолжают работу, указали в МВД.
Дополнение
Силами ПВО в целом сбито четыре российские ракеты над территорией Черкасской области.