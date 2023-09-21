Атака рф на Черкаси: оприлюднили відео з бодікамер поліцейських з першими хвилинами після удару
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Правоохоронці опублікували кадри перших хвилин після ракетної атаки росіян на Черкаси. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.
Деталі
російські окупаційні війська у ніч на четвер, 21 вересня, здійснили ракетну атаку на Черкаси.
Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. Відомо про 11 постраждалих.
На місце події одними із перших прибули екіпажі патрульних, аби допомогти.
Інспектори допомагають здійснювати евакуацію та забезпечують охорону місця події. Наразі усі профільні служби продовжують роботу, вказали у МВС.
Доповнення
Силами ППО загалом збито чотири російські ракети над територією Черкаської області.